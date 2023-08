Rússia lança módulo lunar em corrida para encontrar água na Lua

A Rússia lançou, nesta sexta-feira (11), sua primeira espaçonave à lua após 47 anos, em uma tentativa de ser a primeira nação a fazer um pouso suave no polo sul lunar, uma região que se acredita conter cobiçados bolsões de gelo.

A missão lunar russa, a primeira desde 1976, está competindo com a Índia, que lançou seu módulo lunar Chandrayaan-3 no mês passado, e mais amplamente com os Estados Unidos e a China, ambos com programas avançados de exploração lunar visando também o polo sul lunar.

Um foguete Soyuz 2.1, transportando a sonda Luna-25, decolou do cosmódromo de Vostochny, 5.550 quilômetros a leste de Moscou, às 2h11 locais de hoje.

A sonda deve pousar no satélite natural em 21 de agosto, disse o chefe espacial da Rússia, Yuri Borisov, à televisão estatal, embora a agência espacial tenha anteriormente marcado 23 de agosto como a data de pouso.

"Agora vamos esperar pelo dia 21. Espero que ocorra um pouso suave altamente preciso na Lua", disse Borisov aos trabalhadores no cosmódromo de Vostochny, após o lançamento. "Esperamos ser os primeiros."

O Luna-25, aproximadamente do tamanho de um carro pequeno, pretende operar por um ano no polo sul da Lua, onde cientistas da Nasa e outras agências espaciais detectaram nos últimos anos vestígios de gelo nas crateras sombreadas da região.

Água lunar

Durante séculos, os astrônomos se perguntaram se existe água na Lua, que é 100 vezes mais seca que o Saara. Mapas da Nasa em 2018 mostraram gelo em partes sombreadas da Lua e, em 2020, a agência espacial norte-americana confirmou que também existia água em áreas iluminadas pelo Sol.

Grandes potências como Estados Unidos, China, Índia, Japão e União Europeia têm avaliado o satélite natural da Terra nos últimos anos. Um pouso lunar japonês falhou no ano passado e uma missão israelense falhou em 2019.

Borisov disse que pelo menos mais três missões lunares foram planejadas nos próximos sete anos, e que depois disso a Rússia e a China trabalharão em uma possível missão lunar tripulada.

