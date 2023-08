Número de mortos em incêndio no Havaí chega a 55

Os incêndios florestais de Maui, no Havaí, mataram pelo menos 55 pessoas, número que deve aumentar. O fogo causou destruição na cidade turística de Lahaina, que levará muitos anos e bilhões de dólares para ser reconstruída, disseram autoridades do Havaí nessa quinta-feira (10).

O governador Josh Green afirmou que a tragédia, que reduziu grande parte de Lahaina a ruínas, foi o pior desastre natural da história do estado, deixando milhares de pessoas desabrigadas e destruindo até mil prédios.

"Serão muitos anos para reconstruir Lahaina", disse Green em entrevista. As autoridades começaram a traçar um plano para atender os desabrigados em hotéis e propriedades de aluguel para turistas.

"Será uma nova Lahaina que Maui construirá à sua própria imagem, com seus próprios valores", afirmou Green sobre a cidade que atrai 2 milhões de turistas a cada ano, ou cerca de 80% dos visitantes da ilha.

O incêndio em movimento rápido, que começou na terça-feira (8), se espalhou do mato para os arredores do município e devastou a cidade histórica de Lahaina, que já foi a capital do Havaí.

Foi um dos três grandes incêndios florestais em Maui, todos ainda em chamas, alimentados por condições secas, acúmulo de combustível e rajadas de vento de 100 quilômetros por hora.

Milhares de turistas e moradores locais foram retirados do lado oeste de Maui, que tem uma população anual de cerca de 166 mil habitantes, alguns se abrigando na ilha ou na vizinha Oahu. Turistas acamparam no aeroporto de Kahului, esperando voos de volta para casa.

(Reportagem adicional de Rich McKay, Brendan O'Brien, Joseph Axe, Jonathan Allen e Anirudh Saligrama)

