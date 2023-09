Furacão Lee ameaça Nordeste dos EUA e Leste do Canadá

O furacão Lee atravessou o Atlântico Norte em direção à região da Nova Inglaterra, no Nordeste dos Estados Unidos (EUA), e ao Leste do Canadá nessa sexta-feira (15), ameaçando causar chuvas torrenciais, ventos fortes e uma tempestade com risco de vida para a região no fim de semana.

Espera-se que o Lee enfraqueça e se transforme em forte tempestade tropical antes de atingir o sudoeste da região de Nova Escócia, no Canadá, na tarde deste sábado, disse o Centro Canadense de Furacões.

Mesmo assim, a tempestade tem o potencial de despejar até 100 milímetros de chuva e produzir ventos de até 97 quilômetros por hora (km/h) em alguns pontos, o que levou as autoridades dos EUA e do Canadá a orientar as pessoas a se prepararem para possíveis inundações e quedas de energia.

Condições de tempestade tropical eram esperadas no sudeste da Nova Inglaterra na noite dessa sexta-feira, disse o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), que emitiu alerta de tempestade tropical para centenas de quilômetros de costa de Massachusetts a Nova Escócia, afetando cerca de 9 milhões de pessoas.

“Por favor, planeje com antecedência ficar em casa, se possível, no sábado e verifique como estão seus entes queridos e vizinhos”, disse a prefeita de Boston, Michelle Wu, em comunicado à cidade de 650 mil habitantes.

O Lee vem provocando grande furacão sobre o Atlântico há mais de uma semana, ameaçando brevemente as Bermudas, mas inofensivo para pessoas em terra.

Na tarde dessa sexta-feira havia ventos sustentados de cerca de 130 km/h. A expectativa é de que o Lee seja uma tempestade muito grande e perigosa quando atingir o leste da Nova Inglaterra e a Costa Atlântica do Canadá”, informou o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA.

