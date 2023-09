Rússia atinge instalações de energia ucranianas

A Rússia fez o maior ataque de mísseis em semanas em toda a Ucrânia nesta quinta-feira (21), atingindo instalações de energia. Segundo as autoridades, é o primeiro ataque em nova ofensiva aérea contra a rede elétrica ucraniana.

Foram registrados cortes de energia em cinco regiões ucranianas no oeste, centro e leste, lembrando os vários ataques aéreos contra infraestruturas vitais no inverno passado, que causaram interrupções de energia para milhões de ucranianos durante o frio intenso.

Autoridades disseram que pelo menos 18 pessoas ficaram feridas nos ataques aéreos, incluindo uma menina de 9 anos. Um governador regional afirmou que duas pessoas foram mortas em um bombardeio russo durante a noite.

"O inverno está chegando. Esta noite, (a Rússia) renova os ataques com mísseis à infraestrutura energética ucraniana", escreveu o parlamentar Andrii Osadchuk na plataforma X.

O operador de rede Ukrenergo disse que foi o primeiro ataque russo à infraestrutura de energia em seis meses e relatou danos a instalações nas regiões oeste e central.

"Houve apagões parciais nas regiões de Rivne, Zhytomyr, Kiev, Dnipropetrovsk e Kharkiv", afirmou no Telegram.

A Ucrânia está correndo há meses para consertar a infraestrutura, depois que os ataques no inverno passado danificaram quase metade do sistema de energia do país e forçaram os operadores de rede a impor cortes regulares de energia.

Este ano, a Ucrânia tem defesas aéreas melhores, fornecidas pelo Ocidente, mas ainda enfrenta o enorme desafio de se defender contra ataques em um país tão grande.

A Rússia, que enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia em fevereiro de 2022, concentrou os ataques aéreos, desde meados de julho, na infraestrutura portuária e de grãos, dificultando os esforços de Kiev - um importante produtor global de grãos - para exportar produtos alimentícios.

Muitos dos ataques também mataram civis, embora Moscou negue que tenha como alvo deliberado os civis.

A Rússia não comentou sobre os novos ataques aéreos, feitos no momento em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, visita os Estados Unidos para conversações após a Assembleia Geral da ONU.

Moscou diz que a Ucrânia tem atacado alvos dentro da Rússia, enquanto Kiev pressiona com uma contraofensiva, e que drones ucranianos foram destruídos sobre a península anexada da Crimeia e o Mar Negro durante a noite.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.