Atirador mata 22 pessoas em cidade dos Estados Unidos

Pelo menos 22 pessoas foram mortas e 50 a 60 ficaram feridas nesta quarta-feira (25) em ataques a tiros em Lewiston, no Estado norte-americano do Maine, informou a NBC News, citando uma fonte policial de Lewiston.

A Polícia Estadual do Maine e um xerife do condado informaram anteriormente que havia um atirador ativo na noite desta quarta-feira, mas não forneceram detalhes.

"Há um atirador ativo em Lewiston", disse a polícia estadual do Maine na plataforma de mídia social X. "Por favor, permaneçam dentro de suas casas com as portas trancadas. As forças de segurança estão atualmente investigando em vários locais."

O gabinete do xerife do condado de Androscoggin publicou duas fotos de um suspeito no Facebook, dizendo que ele estava foragido.

O xerife do condado pediu a ajuda do público para identificar o suspeito da foto, um homem barbudo com camisa de manga comprida e calça jeans segurando um rifle em posição de tiro.

O Central Maine Medical Center, em Lewiston, emitiu um comunicado dizendo que estava "reagindo a um evento de vítimas em massa" e coordenando com os hospitais da área para receber pacientes.

Lewiston faz parte do condado de Androscoggin e fica a cerca de 56 km ao norte da maior cidade do Maine, Portland.

O Sun Journal, citando um porta-voz da polícia de Lewiston, relatou disparos em três diferentes locais: Sparetime Recreation, Schemengees Bar & Grille Restaurant e um centro de distribuição do Walmart.

O presidente norte-americano, Joe Biden, foi informado e continuaria a receber atualizações, disse uma autoridade dos EUA em Washington.

A governadora do Maine, Janet Mills, disse em um comunicado que havia sido informada sobre a situação.

O massacre é o ataque mais mortal nos Estados Unidos desde pelo menos maio de 2022, quando um atirador abriu fogo em uma escola primária em Uvalde, Texas, matando 19 crianças e dois professores, de acordo com o Gun Violence Archive.

* É proibida a reprodução deste conteúdo