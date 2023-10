Comércio entre cidade chinesa e países do Brics aumenta 28,7% este ano

A cidade litorânea de Xiamen, na Província de Fujian, Sudeste da China, viu seu comércio com os países do Brics - bloco que reúne o Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul - aumentar 28,7% em relação ao ano passado, atingindo 75,81 bilhões de yuans (a moeda chinesa, US$ 10,6 bilhões) nos primeiros oito meses de 2023, de acordo com a Alfândega de Xiamen.

As exportações de Xiamen para os países do Brics totalizaram 20,34 bilhões de yuans de janeiro a agosto, um aumento de 10,4% em relação ao ano passado, enquanto suas importações do bloco totalizaram 55,47 bilhões de yuans, um aumento de 37% em termos anuais.

Os principais produtos importados no período incluíram carvão, minério de metal e areia mineral, assim como produtos agrícolas, enquanto as exportações incluíram produtos mecânicos e elétricos, bem como produtos de mão de obra intensiva.

