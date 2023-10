Esforços de resgate após terremoto diminuem no Afeganistão

Equipes de resgate reduziram nesta terça-feira (10) as operações no noroeste devastado do Afeganistão, conforme diminuíram as chances de encontrar sobreviventes 72 horas após um dos terremotos mais mortais do mundo, enquanto os moradores da região realizavam funerais em massa para seus mortos.

Segundo o governo comandado pelo Talibã, pelo menos 2.400 pessoas morreram e mais de 2 mil ficaram feridas nos múltiplos terremotos que atingiram o noroeste da cidade de Herat, destruindo milhares de casas. A maioria das vítimas eram mulheres e crianças, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os esforços de socorro e resgate foram dificultados pela infraestrutura em ruínas após décadas de guerra, enquanto a escassez de ajuda externa, que antes era a espinha dorsal da economia, secou desde que o Talibã assumiu o poder.

"A operação está quase concluída", disse à Reuters o porta-voz do Ministério de Gerenciamento de Desastres, Janan Sayeeq, acrescentando que os esforços de resgate continuavam em alguns vilarejos.

O Escritório Humanitário da Organização das Nações Unidas (ONU) estimou nesta terça-feira o número de vítimas dos terremotos em 1.294 mortes e 1.688 feridos, com 485 pessoas desaparecidas. Mas acrescentou que esses números eram apenas do distrito de Zinda Jan, e que outros quatro distritos também foram atingidos, onde a análise continua.

Os tremores de sábado -- com magnitude de 6,3 -- estão entre os mais mortais do mundo este ano, depois dos terremotos na Turquia e na Síria, que mataram cerca de 50 mil pessoas.

Siah Aab, um dos vilarejos do distrito, perdeu pelo menos 300 moradores, segundo relatos locais. Foram realizadas orações fúnebres para os mortos antes de serem enterrados, enrolados em cobertores, em sepulturas recém escavadas.

"Perdi minhas quatro noras, meus quatro filhos e meus netos", disse o morador Taj Mohammad, 60 anos. Ele disse que 11 membros de sua família morreram no desastre.

O escritório humanitário da ONU anunciou assistência no valor de 5 milhões de dólares para a resposta ao terremoto, mas o apoio material imediato veio de apenas alguns países.