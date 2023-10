Furacão Otis deixa quase 100 mortos e desaparecidos no México

O número de pessoas mortas e desaparecidas devido ao furacão Otis, uma tempestade de categoria 5 que atingiu a cidade turística mexicana de Acapulco, no Pacífico, na semana passada, subiu para cerca de 100, informaram as autoridades do estado de Guerrero nesta segunda-feira (30).

Otis atingiu Acapulco com ventos de 266 quilômetros por hora na quarta-feira (25), inundando a cidade, arrancando telhados de casas, hotéis e outros estabelecimentos comerciais, deixando veículos submersos e cortando as comunicações, bem como as conexões rodoviárias e aéreas.

Evelyn Salgado, governadora de Guerrero, onde fica Acapulco, disse que 45 pessoas foram confirmadas como mortas e 47 estavam desaparecidas, citando números de autoridades estaduais. Ela havia dito, na manhã desse domingo, que o número de mortos era 43.

Ontem à tarde, autoridades federais de proteção civil do México disseram que havia 48 mortos, sendo 43 em Acapulco e cinco na vizinha Coyuca de Benítez.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.