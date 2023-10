Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexei Ekimov recebem Nobel de Química

Os pesquisadores Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexei Ekimov são os laureados de 2023 com o Prêmio Nobel de Química, por descobertas fundamentais em nanotecnologia sobre pontos quânticos. Os vencedores foram anunciados nesta quarta-feira (4) em Estocolmo, na Suécia.

Em comunicado, a academia explica que "essas minúsculas partículas têm propriedades únicas e agora espalham a sua luz a partir de telas de televisão e lâmpadas LED", além de catalisar reações químicas. "Sua luz clara pode iluminar o tecido tumoral para um cirurgião".

Os vencedores conseguiram produzir partículas tão pequenas que suas propriedades são determinadas por fenômenos quânticos. "As partículas, chamadas de pontos quânticos, são hoje de grande importância na nanotecnologia".

Esses têm muitas propriedades fascinantes e incomuns. É importante destacar que têm cores diferentes dependendo do tamanho”, afirma Johan Åqvist, presidente do Comitê do Nobel de Química.

Os pontos quânticos, explica a nota, "iluminam monitores de computador e telas de televisão baseados na tecnologia QLED". Além disso, dão "nuances à luz de algumas lâmpadas LED" e tanto bioquímicos quanto médicos as utilizam para mapear tecidos biológicos".

Por esse motivo, a Real Academia Sueca de Ciências considera que os pontos quânticos estão "trazendo maior benefício para a humanidade".

Os pesquisadores acreditam que no futuro poderão contribuir para a eletrônica flexível, sensores minúsculos, células solares mais finas e comunicação quântica encriptada – "por isso acabamos de começar a explorar o potencial dessas partículas minúsculas".

O Prémio Nobel de Química de 2022 foi atribuído a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless “pelo desenvolvimento da química do clique e da química bio-ortogonal”.

A temporada de 2023 dos prêmios Nobel começou segunda-feira (2) com o anúncio do Nobel de Medicina e vai até o próximo o dia 9, quando será conhecido o de Economia. Ao longo da semana estão anunciados os vencedores de Física (terça-feira), Química (quarta-feira), Literatura (quinta-feira) e Paz (sexta-feira).

Todas as categorias serão anunciadas em Estocolmo, na Suécia, exceto o Nobel da Paz que, como habitualmente, será atribuído pelo Comitê Norueguês em Oslo.

Os vencedores da edição deste ano dos prêmios Nobel vão receber 1 milhão de coroas suecas extra, elevando o valor total recebido pelos premiados para 11 milhões de coroas suecas (cerca de 925 mil euros).

