Nobel de Medicina é concedido a húngara e norte-americano

Os pesquisadores Katalin Karikó e Drew Weissman são os ganhadores do Prêmio Nobel da Medicina de 2023, pelas descobertas relativas a modificações de bases nucleósidas que permitiram o desenvolvimento de vacinas eficazes de mRNA contra a covid-19. Os nomes foram anunciados esta segunda-feira (2) em Estocolmo, na Suécia, pelo secretário do Comitê de Medicina, Thomas Perlmann.

Recebem o prêmio a pesquisadora húngara Katalin Karikó, de 68 anos, e o norte-americano Drew Weissman, de 64 anos.

"Quando o SARS-CoV-2 surgiu no final de 2019 e se espalhou rapidamente por todas as partes do mundo, poucos pensavam que as vacinas poderiam ser desenvolvidas a tempo de ajudar a conter a pandemia. No entanto, várias foram aprovadas em tempo recorde, com duas das vacinas mais rapidamente aprovadas e mais eficazes produzidas com a nova tecnologia de mRNA", diz comunicado do comitê.

A descoberta de Karikó e Weissman demonstrou que o "mRNA produzido com bases modificadas evita o reconhecimento imune inato e melhora a expressão proteica", o que levou "à aprovação de duas vacinas contra a covid-19 baseadas em mRNA de grande sucesso, no final de 2020".

Por meio do trabalho dos dois pesquisadores, foi possível tornar "a vacina de mRNA adequada para uso clínico no momento em que era mais necessária, tornando-a uma contribuição extraordinária para a medicina e abrindo caminho para futuras aplicações de mRNA".

Para essa categoria, as previsões dos especialistas incluíam como candidatos favoritos a investigação sobre as células imunitárias capazes de combater o câncer, o estudo da microbiota humana e os trabalhos sobre as causas da narcolepsia.

O Prêmio Nobel da Fisiologia ou da Medicina é uma distinção científica atribuída anualmente pelo Instituto Karolinska e regulado pela Fundação Nobel, distinguindo descobertas notáveis ​​nos campos das ciências da vida, da fisiologia ou da medicina. No ano passado, foi o biólogo sueco Svante Pääbo o laureado com a distinção. O geneticista foi distinguido por suas pesquisas sobre os genomas de hominídeos extintos e a evolução humana e pelo trabalho na recuperação de material genético de ossos de 40 mil anos, produzindo um genoma completo do Neandertal e iniciando o campo dos estudos de DNA antigo.

Desde 1901, os prêmios Nobel têm sido atribuídos a pessoas e organizações por trabalhos que levaram a grandes avanços para a humanidade, em linha com o pensamento do inventor Alfred Nobel.

A temporada de 2023 dos prêmios Nobel começou nesta segunda-feira com o anúncio na área de medicina e vai até o próximo dia 9, quando será conhecido o de Economia. Ao longo da semana serão anunciados os vencedores de física (terça-feira), química (quarta-feira), literatura (quinta-feira) e paz (sexta-feira).

Todas as categorias serão anunciadas em Estocolmo, Suécia, exceto o Nobel da Paz que, como habitualmente, será atribuído pelo Comitê Nobel Norueguês em Oslo.

