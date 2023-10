Novo terremoto atinge o Afeganistão

Um forte terremoto sacudiu a província de Herat, no oeste do Afeganistão, nesta quarta-feira (11), forçando as autoridades a deslocar equipes de socorro e resgate que já estavam em campo após uma série de terremotos mortais no sábado (7).

Ainda não há detalhes sobre vítimas, informou à Reuters o porta-voz de gerenciamento de desastres, Janan Sayeeq. Mas as autoridades da província disseram que centenas de casas foram destruídas.

O gabinete do governador de Herat informou que algumas áreas sofreram "perdas enormes", sem dar detalhes.

"Equipes médicas móveis e autoridades têm trabalhado em conjunto e transferiram várias pessoas feridas para o hospital", disse o gabinete do governador em um comunicado.

Os tremores de sábado mataram pelo menos 2.400 pessoas e feriram mais de 2.000, informou o governo comandado pelo Talibã, tornando a série de terremotos um dos mais mortais do mundo até agora.

A maioria das vítimas desse terremoto eram mulheres e crianças, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) informou que o terremoto mais recente foi de magnitude 6,3 e ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros (km).

Cercado por montanhas, o Afeganistão tem um histórico de fortes terremotos, muitos deles na região acidentada de Hindu Kush, na fronteira com o Paquistão. A província de Herat faz fronteira com o Irã, que disse que enviaria ajuda humanitária.

* Com informações de Mrinmay Dey, em Bengaluru