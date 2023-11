Ataque de Israel a ambulâncias deixa mortos e feridos em Gaza

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, informou que vários palestinos foram mortos e feridos nesta sexta-feira (3), quando Israel atacou um comboio de ambulâncias que transportavam pessoas gravemente feridas em Gaza.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf Al-Qudra, havia afirmado anteriormente que palestinos gravemente feridos precisavam ser transferidos com urgência para tratamento no Egito, a partir da cidade de Gaza, e do Norte para o Sul.

Netanyahu

Israel não concordará com cessar-fogo temporário com o Hamas até que os mais de 240 reféns capturados pelo movimento islâmico, durante seu ataque em 7 de outubro, sejam libertados, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira.

"Israel recusa um cessar-fogo temporário que não inclua o retorno de nossos reféns", afirmou ele durante discurso transmitido pela televisão.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.