Atentado em Jerusalém deixa três pessoas mortas e seis feridas

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas durante ataque a tiros em uma parada de ônibus em Jerusalém. Os dois atiradores foram mortos.

Os atiradores eram irmãos e integrantes do Hamas, que já reivindicou a autoria do atentado.

Netanyahu

"O Hamas tenta assassinar-nos em todo lado”, afirmou nesta quinta-feira (30) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, depois de encontro com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

A afirmação foi feita depois que três pessoas foram mortas por combatentes do Hamas na entrada de Jerusalém.

Trégua

Gaza vive hoje mais um dia de trégua, o sétimo desde que um acordo foi firmado, com mediação do Catar e dos Estados Unidos. A decisão foi tomada em cima da hora, na noite dessa quarta-feira (29), quando acabariam os dois dias de prorrogação da pausa nos combates. As duas partes concordaram com o cessar-fogo por mais 24 horas.

A pausa permite a libertação de mais reféns e a entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense, no entanto, reitera que a guerra vai continuar.

