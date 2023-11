Catar diz que 39 mulheres são libertadas de prisões israelenses

Trinta e nove palestinos detidos em prisões israelenses foram libertadas como parte de um acordo de trégua entre Israel e o Hamas.

A informação foi publicada no X (antigo Twitter) do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, país que mediou o acordo de cessar-fogo.

Mais cedo, como parte do acordo, o Hamas libertou 24 reféns que estavam na Faixa de Gaza e seguiram para o Egito, com o apoio da Cruz Vermelha.

