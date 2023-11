Catar e Hamas confirmam prorrogação do cessar-fogo por mais 2 dias

O Ministério das Relações Exteriores do Catar disse nesta segunda-feira (27) que o cessar-fogo do conflito em Gaza foi prorrogado por mais dois dias.

"Um acordo foi alcançado para estender a trégua humanitária por mais dois dias na Faixa de Gaza", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em um post na plataforma de mídia social X.

O Hamas disse que concordou com o Catar e o Egito em uma extensão de dois dias da trégua com Israel, sob as mesmas condições do cessar-fogo anterior de quatro dias.

"Foi alcançado um acordo com os irmãos no Catar e no Egito para prolongar a trégua humanitária temporária por mais dois dias, com as mesmas condições da trégua anterior", disse um responsável do Hamas num telefonema à Reuters.

*Reportagem adicional de Omar Abdel-Razek e Nidal al-Mughrabi

É proibida a reprodução deste conteúdo.

Matéria ampliada às 14h05