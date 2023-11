Catar quer prolongar trégua em Gaza além de quarta-feira

O Catar pretende estender ainda mais o cessar-fogo entre o grupo militante palestino Hamas e Israel além desta quarta-feira (29), com base na capacidade do grupo de continuar a libertar dez reféns por dia, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Majed Al-Ansari.

O Catar não pode validar o número de reféns restantes além dos 20 a serem libertados pelo Hamas nesta terça e quarta-feira. A trégua, inicialmente de quatro dias, mediada pelo Catar, o Egito e os Estados Unidos, foi ampliada para mais dois.

"Há risco de morrerem mais pessoas devido a doenças do que aos bombardeios em Gaza" se o sistema de saúde do território não for restabelecido rapidamente, alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Se não formos capazes de restabelecer o sistema, acabaremos por ver mais pessoas morrendo de doenças do que de bombardeios", afirmou Margaret Harris, da OMS, segundo a Reuters.



Ela descreveu o colapso do hospital Al-Shifa, no norte de Gaza, como uma "tragédia" e manifestou preocupação com a detenção de alguns profissionais de saúde pelas forças israelenses.

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que a unidade de diálise do hospital al-Shifa foi reaberta e está recebendo pacientes. Nesta terça-feira, o ministério convidou os pacientes a retomar o tratamento.



Segundo a OMS, ainda há 180 pacientes, incluindo 22 em diálise renal, e sete profissionais de saúde no hospital.

