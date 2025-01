Fluminense garante classificação antecipada para 2ª fase da Copinha

O Fluminense garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de futebol de base do mundo, após golear o Coimbra por 5 a 0, nesta segunda-feira (6) no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (São Paulo).

VEEEEEENCEEEE O FLUMINEEEEENSEEEE! CLASSIFICADO! DE GOLEADA, O FLU VENCE O COIMBRA-MG POR 5 A 0! VAMOS, #MLKSDEXERÉM! #VEMQUETEM 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/oEUWJmUHTl — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 6, 2025

Com este triunfo os Moleques de Xerém mantiveram 100% de aproveitamento na competição, indo a seis pontos e assumindo a liderança do Grupo 10. O próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico Rômulo Rodriguez será na quinta-feira (9), a partir das 19h (horário de Brasília), contra o Linense.

A vitória do Fluminense começou a ser construída aos 11 minutos do primeiro tempo, com Natan após cruzamento de Enzo. Seis minutos depois, João Lourenço cruzou na área e um defensor acabou marcando contra. Ainda no primeiro tempo, o centroavante Kelwin marcou em duas oportunidades.

O quinto gol do Tricolor saiu apenas aos 32 minutos da etapa final, quando Wesley Natã acertou chute da meia-lua para superar o goleiro adversário.

Outros resultados desta segunda:

Comercial 0 x 2 São José

Tanabi 3 x 2 Força e Luz

CA Bandeirante 0 x 3 Botafogo-SP

Tupã 1 x 3 Água Santa

Desportivo Brasil 2 x 2 Hercílio Luz

Retrô 1 x 1 Vitória

Francana 0 x 5 Guarani

Operário 2 x 1 Santa Cruz-PE

Tuna Luso-PA 1 x 2 Azuriz-PR

Brasiliense 1 x 2 CRB

Dom Bosco 0 x 0 Coritiba

Comercial Tietê 3 x 1 Operário AC

Linense 1 x 0 Inter de Limeira

Nova Iguaçu 0 x 1 Atlético-MG

Ferroviária 0 x 0 Cefat/Tirol

Juventude 3 x 1 América-RN

Osasco Audax 1 x 0 Ferroviário

Jaciobá-AL 1 x 7 Santos

Oeste 6 x 0 Náutico-RR