Egito diz ter sinais positivos sobre prorrogação da trégua em Gaza

O Egito informou neste sábado (25) que recebeu sinais positivos de todas as partes sobre uma possível extensão da trégua em Gaza por um ou dois dias.

O chefe do Serviço de Informação de Estado (SIS) do Egito, Diaa Rashwan, disse em comunicado que o país estava mantendo extensas negociações com todas as partes para chegar a um acordo sobre a prorrogação da trégua de quatro dias, o que "significa a libertação de mais detidos em Gaza e de prisioneiros palestinos em prisões israelenses."

