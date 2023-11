Estados Unidos aprovam venda de mísseis Tomahawk para o Japão

O Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos aprovou uma possível venda de mísseis de cruzeiro Tomahawk para o Japão, notificando o Congresso sobre sua decisão. O departamento deu luz verde nessa sexta-feira (17) para a venda de até 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk para o Japão. O custo total estimado, incluindo o equipamento relacionado ao sistema, é de 2,35 bilhões de dólares.

Precisão

A aprovação ocorre após um acordo no mês passado entre o ministro da Defesa do Japão, Kihara Minoru, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Eles concordaram com o plano do Japão de adquirir os mísseis a partir do ano fiscal que começa em abril de 2025. Atualmente, tais armamentos são utilizados principalmente pelas forças americanas.

O Tomahawk é um míssil de cruzeiro teleguiado desenvolvido pelos Estados Unidos e capaz de atingir alvos com grande precisão. O governo japonês planeja usar o míssil para ajudar a ampliar suas capacidades de contra-ataque, como para atingir locais inimigos de lançamento de mísseis.

*É proibida a reprodução deste conteúdo