França relata surto de gripe aviária; doença se espalha pela Europa

A França detectou um surto do vírus da gripe aviária em uma fazenda de perus no noroeste do país, informou o Ministério da Agricultura francês nesta terça-feira (28), enquanto uma onda sazonal de infecções se espalha pela Europa.

O surto na região da Bretanha, o primeiro caso em uma granja da França nesta estação, ocorreu próximo ao local onde foi encontrada uma ave selvagem infectada, informou o ministério em um comunicado.

Vários casos entre aves selvagens foram registrados nos últimos dias, disse o ministério, acrescentando que o governo elevou o nível de alerta nacional para a gripe aviária de insignificante para moderado.

Os rebanhos de aves domésticas em áreas particularmente expostas ao contato com aves selvagens agora serão confinados em ambientes fechados, informou o ministério.

A gripe aviária tem levado ao abate de centenas de milhões de aves nos últimos anos. Ela atinge, geralmente, a Europa durante o outono e o inverno e foi detectada recentemente em fazendas de países como Alemanha, Holanda, Itália, Croácia e Hungria.

Para combater a doença, que tem interrompido o fornecimento de carne e ovos de aves e feito com que os preços disparassem em algumas partes do mundo nos últimos anos, a França lançou uma campanha de vacinação contra a gripe aviária no início de outubro.

O programa francês está sendo inicialmente limitado aos patos, que são os mais vulneráveis ao vírus. Os patos foram responsáveis por apenas 8% da produção total de aves da França em 2022.

