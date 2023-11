Maior ataque russo em semanas atinge infraestrutura da Ucrânia

A Rússia lançou ataque maciço de drones nesta sexta-feira (3), atingindo infraestruturas essenciais no Oeste e no Sul da Ucrânia, destruindo residências privadas e prédios comerciais em Kharkiv, a segunda maior cidade do país.

A Força Aérea informou que abateu 24 drones Shahed dos 40 lançados pela Rússia, o maior ataque em semanas que teve como alvo Kharkiv, no Nordeste, Odessa e Kherson, no Sul, e a região de Lviv, na fronteira da Ucrânia com a Polônia, no Oeste.

Um míssil X-59 também foi abatido, acrescentou a Força Aérea.

"Sabemos que, com a aproximação do inverno, os terroristas russos tentarão causar mais danos. Responderemos ao inimigo", disse o presidente Volodymyr Zelensky, acrescentando que as defesas aéreas estão ativas em dez regiões diferentes.

As autoridades dizem que a Ucrânia está se preparando para um segundo inverno de ataques aéreos russos ao sistema de energia, que, segundo elas, é mais vulnerável do que no ano passado, pois tem menos capacidade excedente e pouco equipamento sobressalente.

A Força Aérea disse que os últimos drones foram lançados em várias ondas e voaram para diferentes regiões em pequenos grupos. Os alertas aéreos em alguns locais duraram várias horas durante a noite.

Maksym Kozytskiy, governador de Lviv, afirmou que uma instalação de infraestrutura foi atingida cinco vezes durante os ataques em sua região, mas não entrou em detalhes sobre os danos. Ele informou que não houve vítimas.

Oleh Synehubov, governador de Kharkiv, informou que os drones atingiram a infraestrutura civil e causaram incêndios na cidade e em suas proximidades. Segundo ele, oito pessoas, incluindo duas crianças, precisaram de ajuda médica devido ao estresse agudo.

O ministro do Interior, Ihor Klymenko, disse que oito residências privadas, um prédio de três andares, vários carros e uma oficina mecânica foram danificados durante o ataque a Kharkiv.

