Mais de 30 bebês prematuros são retirados de hospital de Gaza

Equipes de ambulâncias do Crescente Vermelho Palestino retiraram 31 bebês prematuros do hospital Shifa neste domingo (19), em coordenação com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, disse o grupo em uma publicação em sua página no Facebook.

Os bebês foram transferidos para o sul de Gaza "em preparação para a sua transferência para o hospital dos Emirados em Rafah", acrescentou o grupo.

Mais tarde, no mesmo dia, Ashraf Al-Qidra, porta-voz do Ministério da Saúde na Faixa de Gaza controlada pelo Hamas, disse em coletiva de imprensa que os bebês foram transferidos para o hospital Tal Alsultan em Rafah e serão enviados para hospitais egípcios com suas famílias amanhã.

(Reportagem de Ali Sawafta e Ahmed Tolba)

* É proibida a reprodução deste conteúdo