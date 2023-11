Milei diz que fechamento de BC argentino "não é assunto negociável"

O presidente eleito da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, disse nesta sexta-feira (24) que o fechamento do Banco Central do país "não é assunto negociável", de acordo com comunicado à imprensa publicado na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

"Diante dos falsos rumores difundidos, queremos esclarecer que o fechamento do Banco Central da República Argentina (BCRA) não é um assunto negociável", diz a nota do gabinete do presidente eleito, que também propôs dolarizar a economia e privatizar empresas estatais.

