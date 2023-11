PIB do Japão tem queda de 2,1%

Números mais recentes do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão mostram que a economia do país encolheu no período de julho a setembro, a primeira contração em três trimestres. Entre os motivos estariam gastos morosos de consumidores e empresas.

O governo informou que o PIB nos três meses até setembro caiu 2,1%, em taxa anualizada, em relação ao trimestre anterior.

Gastos dos consumidores são responsáveis por mais da metade do PIB do Japão. No entanto, despesas particulares tiveram pouca mudança, pois os contínuos aumentos de preços levaram muitas famílias a elaborar um orçamento mais cuidadoso.

Já gastos de empresas em edifícios e equipamentos diminuíram 0,6%. As exportações cresceram 0,5%, graças ao comércio de automóveis, mas foram superadas por um aumento de 1% nas importações.

