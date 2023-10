Começa no Japão segunda fase de liberação da água de Fukushima

O Japão começou nesta quinta-feira (5) a segunda fase de liberação das águas tratadas da Central Nuclear de Fukushima no mar, um mês após o início das operações, que provocaram a reação da China.

A descarga começou às 10h18 (2h18 em Lisboa), disse um porta-voz da Tokyo Electric Power (Tepco), operadora da usina.

A Tepco tinha anunciado há uma semana a conclusão das inspeções à primeira fase de descarga, que começou em 24 de agosto.

A água esteve armazenada durante muito tempo em tanques na central e foi tratada para retirar substâncias radioativas, com exceção do trítio, que só é perigoso em doses concentradas muito elevadas, segundo especialistas.

A Tepco dilui depois a água com a água do mar antes de liberá-la no oceano, para garantir que o nível de radioatividade não exceda os limites.

A descarga no mar foi aprovada pela Agência Internacional da Energia Atômica (AIEA), mas o projeto provocou uma crise diplomática entre o Japão e a China, que suspendeu todas as importações de produtos do mar nipônicos no fim de agosto.

A Rússia, com relações tensas com o Japão, estuda fazer o mesmo.

Na segunda-feira (2), a Coreia do Norte criticou a AIEA devido ao despejo de água tratada da Central de Fukushima e à adoção de uma resolução em resposta ao programa de armas nucleares de Pyongyang.

"Como na primeira descarga, continuaremos a monitorar os níveis de trítio. Continuaremos a informar o público, de forma clara, com base em provas científicas", declarou aos jornalistas na semana passada Akira Ono, porta-voz da Tepco.

Apesar das medidas comerciais de Pequim, os barcos chineses continuam a pescar na costa do Japão nas mesmas áreas que os navios japoneses, segundo o diário nipônico Asahi.

O embaixador dos Estados Unidos no Japão, Rahm Emanuel, publicou há duas semanas fotografias na rede social X (antigo Twitter), que, segundo o diplomata, mostram barcos de pesca chineses na costa japonesa no dia 15 de setembro.

Cerca de 7.800 metros cúbicos de água com trítio foram descarregados durante a primeira fase,de 17 dias. No fim de agosto, a Tepco declarou que planejava três operações semelhantes até o fim de março de 2024.

No total, Tóquio planeja liberar mais de 1,3 milhão de metros cúbicos de água de Fukushima no Oceano Pacífico - o equivalente a 540 piscinas olímpicas - de forma gradual, até o início da década de 2050, de acordo com o calendário atual.

