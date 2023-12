Austrália enfrenta ondas de calor e alto risco de incêndios

Grande parte da Austrália sofreu neste domingo (24) em função de ondas de calor. As autoridades alertaram sobre um alto risco de incêndios florestais em muitas partes do vasto estado da Austrália Ocidental.

O serviço de meteorologia do país emitiu neste domingo alertas de ondas de calor para a Austrália Ocidental, o estado vizinho Território do Norte e o estado de Queensland, no leste, chamando a atenção que as temperaturas em algumas regiões podem atingir cerca de 45 graus Celsius.

Em Perth, capital da Austrália Ocidental, maior estado do país, uma temperatura máxima de 35°C foi prevista para este domingo, mais de 5 ºC acima da média de dezembro, segundo dados meteorológicos.

O leste da Austrália foi devastado este mês devido ao El Niño, um padrão climático em que temperaturas excepcionalmente quentes no Oceano Pacífico causam ondas de calor, ciclones, secas e incêndios florestais.

Na Austrália Ocidental, mais de 20 incêndios florestais ocorreram neste domingo, informou a agência de serviços de emergência do estado em seu site.

Um porta-voz do Departamento de Bombeiros e Serviços de Emergência disse em comunicado que o órgão espera um "clima mais difícil de incêndio" a partir da tarde deste domingo, já que condições quentes, secas e vento forte atingiram uma grande parte do estado, incluindo Perth, a capital.

O órgão alertou sobre o alto risco de incêndio em muitas áreas da Austrália Ocidental, e disse que mais de 1.000 bombeiros combateram incêndios em todo o estado nos últimos 5 dias.

"As condições climáticas nos próximos dias irão pressionar as linhas de contenção e potencialmente aumentarão a atividade de incêndio", disse o porta-voz.

Grande parte da costa leste da Austrália estava em risco de chuvas torrenciais. A previsão do tempo emitiu alertas de enchentes e um alerta de forte tempestade na noite deste domingo para partes de Nova Gales do Sul, o estado mais populoso do país, que tem Sydney como capital.

