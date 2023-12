ONU reitera que Gaza enfrenta "catástrofe de saúde pública"

O gabinete humanitário da Organização das Nações Unidas (ONU) reiterou a mensagem de que Gaza enfrenta uma "catástrofe de saúde pública" após o colapso do seu sistema de saúde.



"Todos sabemos que o sistema de saúde está ou entrou em colapso", afirmou Lynn Hastings, coordenadora humanitária da ONU para os Territórios Palestinos Ocupados.



"Temos uma fórmula de manual para epidemias e uma catástrofe de saúde pública", acrescentou.

Emboscada

Militantes palestinos emboscaram tropas israelenses num bairro denso da cidade de Gaza, matando pelo menos nove militares, informaram os meios de comunicação em Israel.

As tropas terrestres israelenses continuam a travar combates intensos com forças palestinas na cidade de Gaza e arredores, mais de seis semanas depois de terem invadido o norte do território, segundo a agência norte-americana AP.

Os confrontos prosseguiram durante a noite e hoje em várias áreas, principalmente em Shijaiyah, segundo moradores.

A Rádio do Exército disse que as tropas que estavam a revistar um conjunto de edifícios em Shijaiyah, nessa terça-feira, perderam a comunicação com quatro soldados que tinham ficado sob fogo, provocando receios de possível rapto.

Quando os outros soldados lançaram uma operação de salvamento, foram emboscados com tiros pesados e explosivos.

Entre os nove mortos estão o coronel Itzhak Ben Basat, 44 anos, o oficial mais graduado na operação terrestre, e o tenente-coronel Tomer Grinberg, comandante de batalhão.

Na rede social X, as Forças de Defesa de Israel prestaram homenagem aos soldados mortos.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.