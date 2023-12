Situação em Gaza "piora a cada hora", diz OMS

Representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) no território palestino ocupado, Richard Peeperkorn disse nesta terça-feira (5) que a situação está se deteriorando a cada hora, à medida que os bombardeios israelenses se intensificam no sul do enclave, em torno das cidades de Khan Younis e Rafah.

Ele falou à imprensa por meio de um link de vídeo de Gaza.

"Estão ocorrendo bombardeios intensos por toda parte, inclusive aqui nas áreas do sul, em Khan Younis e até mesmo em Rafah."

Cisjordânia

Duzentas e sessenta pessoas foram mortas e 3.200 ficaram feridas na Cisjordânia desde 7 de outubro, disse a ministra palestina da Saúde, Mai al-Kaila, em entrevista coletiva em Ramallah nesta terça-feira.

(Reportagem adicional de Nayera Abdallah e Ahmed Elimam)

