UE aprova ajuda de 118 milhões de euros à Autoridade Palestina

A Comissão Europeia anunciou nesta sexta-feira (22) que aprovou pacote de ajuda de 118 milhões de euros para apoiar a Autoridade Palestina.

A ajuda, segundo a comissão, destina-se a pagar salários e pensões de funcionários públicos na Cisjordânia, subsídios sociais para famílias vulneráveis e custos de encaminhamentos médicos para hospitais de Jerusalém Oriental.

Gaza

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza informou que morreram 390 pessoas e 734 ficaram feridas nos últimos dois dias.

Desde o início da guerra, em 7 de outubro, morreram mais de 20 mil pessoas no território palestino.

Mortes

O Exército israelense declarou que o reforço das suas unidades em Khan Younis permitiu eliminar comandantes do Hamas por meio de bombardeios seletivos e outras operações na cidade do sul de Gaza, considerada reduto do grupo islâmico.

Por outro lado, um general israelense foi morto durante combate em Gaza. É a patente mais elevada entre os 139 militares israelenses mortos no território desde o início da ofensiva terrestre.

O major-general na reserva Tal Shua, de 31 anos, morreu no sul do enclave, enquanto lutava ao lado de um batalhão de engenharia.

O Exército informou que pelo menos 784 dos seus oficiais e soldados ficaram feridos desde o início da operação em Gaza. O número de soldados mortos desde 7 de outubro chega a 471, segundo o Exército.

