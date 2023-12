Vulcão na Islândia entra em erupção após semanas de atividade sísmica

O vulcão Reykjanes, no sudoeste da Islândia, entrou em erupção nessa segunda-feira (18), expelindo lava e fumaça, após semanas de intensa atividade sísmica, informou o Departamento Meteorológico do país.

Já temendo uma piora significativa da situação na península de Reykjanes, as autoridades retiraram no mês passado os quase 4 mil habitantes da cidade pesqueira de Grindavik e fecharam o spa geotérmico vizinho.

"A erupção começou ao norte de Grindavik, perto de Hagafell", avisou o departamento em seu site.

Imagens e transmissão ao vivo da Reuters mostraram rocha derretida sendo expelida, com fontes de fissuras no solo e suas cores amarelo brilhante e laranja contrastando fortemente com o céu escuro da noite.

A polícia islandesa disse ter aumentado o nível de alerta e a Defesa Civil do país alertou o público para não se aproximar da área enquanto o pessoal de emergência avalia a situação.

Um helicóptero da guarda costeira estará no ar em breve para confirmar a localização exata e o tamanho da erupção, disse o Departamento Meteorológico.

Localizado nas proximidades, o aeroporto internacional de Reykjavik permaneceu aberto.

"No momento, não há interrupções nas chegadas ou partidas no aeroporto de Keflavík", acrescentou o departamento.

