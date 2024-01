Japão é quinto país a colocar espaçonave na Lua

O Japão se tornou o quinto país do mundo a colocar uma espaçonave na Lua.

A agência espacial informou que sua sonda Smart Lander for Investigating Moon (Slim) fez um pouso suave na superfície lunar.

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão tenta aterrissar a sonda dentro de 100 metros do alvo. Levará até um mês para verificar se a Slim atingiu as metas de precisão, informou.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.