Mísseis russos atingem hotel na Ucrânia e deixam 10 feridos

Dois mísseis russos atingiram um hotel no fim dessa quarta-feira (10) no centro de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, ferindo dez pessoas, uma delas com seriedade, disse o governador regional.

Pelo Telegram, o governador de Kharkiv, Oleh Synehubov, afirmou que o ataque envolveu um míssil S-300.

“Uma pessoa está em condição crítica, outra tem ferimentos e está em condição estável, e o restante sofreu ferimentos menores”, escreveu Synehubov.

Jornalistas turcos estão entre os feridos, acrescentou.

Oleksandr Filchakov, chefe do gabinete da promotoria de Kharkiv, disse que um míssil atingiu um prédio perto do complexo de hotéis e o segundo caiu próximo à entrada do edifício.

Em vídeo divulgado no Telegram, Filchakov informou que 23 hóspedes e oito funcionários estavam no hotel quando o míssil o atingiu, aproximadamente às 22h30 pelo horário local.

