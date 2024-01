ONG dos EUA descobre presença generalizada de plásticos em alimentos

A organização norte-americana sem fins lucrativos Consumer Reports descobriu que os plásticos mantêm presença generalizada nos alimentos, apesar dos riscos à saúde, e pediu aos órgãos reguladores que reavaliem a segurança dos produtos que entram em contato com os alimentos durante a produção.

A ONG informou nesta quinta-feira (4) que 84 de 85 alimentos de supermercados e fast foods que testou recentemente continham "plastificantes" conhecidos como ftalatos, um produto químico usado para tornar o plástico mais durável.

A entidade também informou que 79% das amostras de alimentos continham bisfenol A (BPA), outro produto químico encontrado no plástico, e outros bisfenóis, embora os níveis fossem mais baixos do que nos testes realizados em 2009.

A Consumer Reports disse que nenhum dos níveis de ftalato encontrados excedeu os limites estabelecidos pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos e da Europa.

A ONG lembrou que não há nível de ftalatos que os cientistas confirmem como seguro e que isso não garante a segurança dos alimentos que a população consome.

Os ftalatos e os bisfenóis podem interromper a produção e a regulação do estrogênio e de outros hormônios, aumentando potencialmente o risco de defeitos congênitos, câncer, diabetes, infertilidade, distúrbios do desenvolvimento neurológico, obesidade e outros problemas de saúde.

Níveis elevados de ftalatos foram encontrados em produtos como Cheerios, comida para bebês Gerber e iogurte Yoplait, além de vários hambúrgueres, nuggets e batatas fritas da Wendy's, Burger King e McDonald's.

A Consumer Reports também encontrou variações entre produtos similares. Os 33.980 ftalatos em nanogramas por porção no Wendy's Crispy Chicken Nuggets, por exemplo, eram mais de quatro vezes o nível do Chicken McNuggets do McDonald's.

"Isso nos diz que, por mais difundidos que sejam esses produtos químicos, há maneiras de reduzir a quantidade presente em nossos alimentos", disse James Rogers, que supervisiona os testes de segurança de produtos da Consumer Reports.

O grupo de consumidores observou que uma reavaliação pela agência de alimentos e medicamentos dos EUA (FDA) e por outros órgãos sobre os riscos dos plastificantes é "atrasada e essencial".

A General Mills, cujas marcas incluem Annie's, Cheerios e Yoplait, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. O Burger King e a Wendy's não se manifestaram.

A Gerber e o McDonald's disseram que seguem os requisitos regulatórios e exigem testes rigorosos para produtos químicos nas embalagens.

