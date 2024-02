Agricultores espanhóis bloqueiam vias e ampliam protestos na Europa

Agricultores espanhóis bloquearam o tráfego em algumas das principais rodovias do país nesta terça-feira (6), juntando-se a manifestantes de outros países europeus que protestam contra os altos custos, a burocracia e a concorrência de nações não pertencentes à União Europeia (UE).

"Com diferentes matizes, em toda a UE, temos os mesmos problemas", disse Donaciano Dujo, vice-presidente da Asaja, uma das maiores associações de agricultores da Espanha, à emissora nacional TVE.

A Asaja e outras associações haviam convocado protestos para quinta-feira, mas muitos agricultores saíram às ruas com seus tratores nesta terça, engarrafando o trânsito em todo o país, de Sevilha e Granada, no Dul, até Girona, perto da fronteira com a França, segundo as autoridades de trânsito.

"O campo está farto", disse Dujo.

Em Girona, era possível ver tratores se reunindo antes do dia de protestos, levando cartazes em que se lia "sem agricultores não há comida".

Assim como os manifestantes da França, Bélgica, Itália e de Portugal, os agricultores espanhóis estão reclamando do peso crescente da burocracia europeia, dos baixos preços dos produtos e do aumento dos custos.

Eles afirmam que a exigência de regras impostas aos agricultores da UE para proteger o meio ambiente os torna menos competitivos do que seus pares em outras regiões, como a América Latina ou a Europa não pertencente à UE.

Nos últimos dias, os bloqueios na França e Bélgica, por vezes, se transformaram em confrontos violentos com a polícia.

