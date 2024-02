Neve e gelo atrapalham viagens antes do Ano Novo Chinês

Chuva congelante, neve e gelo prejudicaram o tráfego nas regiões central, Leste e Sul da China, com milhões de pessoas voltando para casa antes do feriado do Festival da Primavera, em meio ao frio intenso que atingiu partes do país na última semana.

As províncias de Hunan, no Sul, e Hubei, no centro, foram as que mais sofreram com o clima severo, que piorou no fim de semana, reduzindo o tráfego nas rodovias, cancelando centenas de trens e atrasando voos.

Os problemas coincidem com a maior migração de viagens em massa do mundo, já que pessoas de todo o país voltam para casa para ver suas famílias no feriado do Ano Novo Chinês, que começa oficialmente no sábado (10).

Nos últimos dias, vídeos nas mídias sociais chinesas mostraram imagens de pessoas presas em trens e carros em rodovias cobertas de neve em várias cidades, incluindo Jingzhou, no sul de Hubei.

Um motorista ficou preso em um carro por três dias, informou o meio de comunicação Yicai, e os passageiros que se dirigiam a Wuhan, a leste de Jingzhou, ficaram presos em um trem por horas depois que a energia acabou em meio a temperaturas congelantes, como mostraram vídeos das mídias sociais.

"Esse clima em Wuhan pode deixá-lo louco, você tem que andar 20 mil passos todos os dias para chegar ao trabalho, e então você chega em casa e a energia acaba", reclamou um usuário na plataforma de mídia social Weibo.

Centenas de trens atrasaram ou foram suspensos, e muitos passageiros ficaram presos nas estações ferroviárias de Wuhan, segundo a mídia local. As pistas do aeroporto de Tianhe, em Wuhan, foram temporariamente fechadas nesta terça-feira, informou a mídia estatal CCTV.

Fotos da Administração Meteorológica da China mostraram árvores quebradas, espalhadas pelas estradas de Hunan, derrubadas pela chuva congelante.

Pelo menos duas pessoas morreram em acidentes relacionados à neve. Uma pessoa em Hubei e outra em Hunan morreram quando toldos em mercados de agricultores desabaram sob a neve pesada, de acordo com relatos da mídia estatal.

O Ministério de Gerenciamento de Emergências da China e dois outros departamentos do governo enviaram 20 mil itens de suprimento de ajuda a desastres para Hunan, incluindo colchas grossas, de acordo com o China Daily.

O clima severo é esperado por mais alguns dias, de acordo com a Transmissão Nacional de Emergência da China. Várias cidades atualizaram os avisos meteorológicos e os planos de resposta a emergências.

