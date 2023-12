Onda de frio congela maior parte da China e fecha rodovias

Uma onda de frio se estendeu pela China nesta sexta-feira (15), com temperaturas caindo abaixo de zero na maior parte do país, fazendo com que as autoridades limitassem o fluxo de tráfego em rodovias de várias províncias depois que veículos colidiram em trechos gelados.

O presidente Xi Jinping apelou para esforços "totais" em resposta de emergência. Xi, que esteve na região de Guangxi, no Sul, ontem e nesta sexta-feira, disse que fortes chuvas e neve em muitas partes do país afetaram o fornecimento de energia, os transportes e a vida das pessoas, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

A onda de frio, que começou no início desta semana, está se deslocando pelo país de norte a sul e deve derrubar as temperaturas no fim de semana, mesmo que o Centro Meteorológico diga que a chuva e a neve diminuirão.

A cidade de Yichun, em Heilongjiang, poderá ver o recorde de janeiro de 1980, de 47,9°C negativos, ser quebrado no início da semana, devido às condições climáticas severas.

Na província de Henan, a queda de neve e as estradas geladas, juntamente com a forte neblina, causaram vários acidentes em diversas vias expressas, levando a controle do tráfego.

As autoridades de trânsito da região de Ningxia disseram que algumas de suas rodovias se tornaram inseguras e implementaram medidas temporárias com a queda de neve. A vizinha Gansu também teve algumas rodovias fechadas e trens suspensos, de acordo com a mídia estatal.

Nos arredores de Pequim, as autoridades que investigavam um acidente em uma linha de trem suburbano disseram que um vagão não conseguiu frear enquanto descia, colidindo com outro que havia parado porque as condições da via haviam se deteriorado devido à neve.

Pequim e as províncias de Jiangxi e Shanxi tomaram medidas para proteger as colheitas de frutas e vegetais contra danos causados pelo congelamento e doenças.

*É proibida a reprodução desse conteúdo.