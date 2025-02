México: tarifas impostas pelos EUA foram suspensas por um mês

Cidade do México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta segunda-feira (3) que as tarifas comerciais impostas ao país pelos Estados Unidos (EUA) estão suspensas por um mês depois de uma conversa que teve com o presidente Donald Trump, na qual ela se comprometeu a colocar mais agentes de segurança na fronteira para conter o fluxo de drogas para os EUA.

"Nossas equipes vão começar a trabalhar hoje em duas áreas: segurança e comércio", disse Sheinbaum em publicação no X, onde anunciou a pausa nas tarifas.

Trump determinou no final de semana tarifas de 25% sobre todos os produtos mexicanos. O México afirmou que responderia com sua própria imposição de tarifas sem detalhar sobre quais produtos elas incidiriam.

Como parte do acordo desta segunda, Sheinbaum afirmou que o México vai enviar mais 10 mil membros de sua Guarda Nacional à fronteira com os EUA para impedir que as drogas, principalmente o fentanil, entrem em território norte-americano.

Os EUA, em troca, prometeram trabalhar para parar o fluxo de armas de fogo potentes para o México, disse ela.

