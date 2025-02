"Eu me senti desrespeitada", disse Hermoso em julgamento de Rubiales

Jenni Hermoso, vencedora da Copa do Mundo de futebol feminino com a seleção da Espanha, confrontou o ex-chefe da federação de futebol do país, Luis Rubiales, no julgamento do dirigente nesta segunda-feira, dizendo que não concordou com o beijo dado por ele nela e que desencadeou uma reação nacional contra o sexismo no esporte.

"Eu sabia que estava sendo beijada pelo meu chefe e isso não deveria acontecer em nenhum ambiente social ou de trabalho", disse Hermoso sobre o encontro visto ao vivo por milhões de pessoas em todo o mundo na cerimônia de premiação da Copa do Mundo de 2023 na Austrália. "Acho que foi um momento que manchou um dos dias mais felizes da minha vida", disse a atacante de 34 anos ao Tribunal Superior de Madri, enquanto Rubiales fazia anotações sem olhar para ela.

Rubiales, 47 anos, é acusado de agressão sexual e de tentar coagir Hermoso - com a ajuda de três outros homens -- a declarar que o beijo havia sido consensual.

Embora tenha se desculpado por ter sido excessivamente efusivo, Rubiales nega essas acusações criminais e se colocou como bode expiatório.

Perguntada por um promotor no Tribunal Superior da Espanha se ela havia concordado com o beijo, Hermoso respondeu: "Nunca".

"Não ouvi nem entendi nada", acrescentou ela, parecendo nervosa no início, mas depois calma, enquanto respondia às perguntas por mais de duas horas. "A próxima coisa que ele fez foi me agarrar pelas orelhas e me beijar na boca... Eu me senti desrespeitada".

Vitória na Copa do Mundo ofuscada

Rubiales disse que o beijo foi consensual e, na sequência, ele inicialmente zombou dos críticos como "idiotas" antes de escrever um pedido de desculpas quando o caso explodiu.

Interrogada pela defesa sobre um vídeo no vestiário no qual ela parece dizer "tudo bem" quando perguntada sobre o que disse a Rubiales no momento, Hermoso disse que também havia explicado que não havia gostado.

O escândalo ofuscou a primeira vitória da Espanha na Copa do Mundo feminina e foi um ponto de inflexão para os esforços das jogadoras espanholas de expor o sexismo e alcançar a paridade com os colegas homens.

"Tudo isso fez com que eu não pudesse desfrutar de ser uma campeã mundial depois de voltar a Madri", disse Hermoso, que joga em um clube mexicano e na seleção espanhola.

Rubiales e seus co-réus -- o ex-técnico da seleção feminina Jorge Vilda, o ex-diretor esportivo da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Albert Luque e o ex-diretor de marketing da RFEF Ruben Rivera -- testemunharão a partir de 12 de fevereiro.

Alguns setores da sociedade espanhola, inclusive partidos de direita, descreveram o julgamento como uma caça às bruxas, dizendo que o beijo foi rude, na pior das hipóteses, mas não um crime. Alguns apoiadores de Rubiales nas redes sociais apontam para uma foto de Hermoso no ônibus da equipe mostrando um meme do beijo em seu telefone e rindo.

Em seu depoimento, Hermoso disse que, em meio à euforia e ao champanhe no vestiário, as colegas de equipe inicialmente zombaram do beijo. Mas ela disse que uma delas, Irene Paredes, interveio, dizendo: "Pare, isso é sério".

A pressão de Rubiales e da RFEF para apaziguar o escândalo começou quase imediatamente, disse Hermoso, relatando como ela foi chamada de lado e solicitada a consentir com uma declaração minimizando o incidente, o que ela disse ter recusado.

Pedido de prisão.

Hermoso disse que percebeu a extensão do escândalo durante o voo de volta para casa, quando notou uma movimentação na seção da classe executiva em que estavam, com pessoas amontoadas em volta do assento de Rubiales e suas filhas chorando.

Em determinado momento, ela disse que foi ao banheiro e encontrou Rubiales, que lhe pediu para gravar um vídeo com ele porque estava sendo acusado de agressão nas mídias sociais.

"Eu disse que não, que não ia fazer nada, que eu não era a causa disso", disse Hermoso ao tribunal. Ela disse que Rubiales disse que falaria com sua família e ela pediu que ele os deixasse fora disso.

A promotoria está pedindo dois anos e meio de prisão para Rubiales.

O escândalo provocou uma greve das companheiras de equipe de Hermoso e fez com que várias cabeças rolassem na federação, com Rubiales e seu braço direito e sucessor sendo demitidos e uma mulher nomeada para treinar a equipe feminina pela primeira vez.

* Reportagem em parceria com Guillermo Martinez e Michael Gore

** É proibida a reprodução deste conteúdo.