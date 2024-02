Planos de segurança dos Jogos Olímpicos de Paris são roubados de trem

Uma pasta com um computador e dois cartões de memória USB, que continham planos de segurança da polícia para os Jogos Olímpicos de Paris, foi roubada de um comboio na estação Gare du Nord, na capital francesa.

O computador e os dois cartões de memória estavam na posse de um engenheiro da Câmara de Paris, que apresentou queixa na noite de segunda-feira (26) na delegacia de polícia da Gare du Nord.

Os equipamentos eletrônicos continham dados confidenciais referentes aos planos de segurança da competição olímpica, que ocorre de 26 de julho a 11 de agosto deste ano, em Paris.

O engenheiro, de 56 anos, viajava na segunda-feira por volta das 19h30. Ele estava sentado em um comboio com destino a Creil, em Oise, e colocou a pasta no porta-malas acima do assento, de acordo com as primeiras informações prestadas à polícia.

Como a partida desse comboio estava atrasada, o homem decidiu mudar para outra linha que também iria para Creil. Segundo fontes policiais que relataram o depoimento do funcionário, citadas pelo jornal The Guardian, teria sido neste momento que o dono da mala se deu conta da falta do computador e dos cartões de memória USB.

O homem teria dito ainda às autoridades da polícia municipal que esses equipamentos continham dados sensíveis, que seriam os planos de segurança para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A investigação foi entregue à polícia regional de transportes, segundo reportou a publicação francesa Le Parisien.

O município de Paris ainda não comentou o sucedido, mas sabe-se que a câmara pretende mobilizar uma força de trabalho com 2 mil agentes da polícia para as Olimpíadas de 2024.

A operação policial tem previsto o destacamento de cerca de 35 mil seguranças para estarem presentes durante os jogos. A França reforçará ainda a segurança olímpica com envio de 10 mil soldados.

