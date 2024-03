França anuncia estado de alerta máximo para risco de ataque terrorista

A França está em estado de alerta máximo para a possibilidade de atentado terrorista. O nível de alerta foi anunciado nesse domingo (24) pelo primeiro-ministro francês.

Em mensagem nas redes sociais, Gabriel Attal, disse que a decisão foi tomada em reunião do Conselho de Defesa e Segurança Nacional, que ocorreu ontem no Palácio do Eliseu, em Paris.

O atentado em Moscou foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, que também representa ameaça para a França.

Diante disso, o país fica no estado de alerta mais elevado para possíveis ataques terroristas, com reforço das medidas preventivas.

Observatório

O ex-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo José Manuel Anes disse que faz todo o sentido para a França estar em alerta máximo de segurança.

Ele lembrou o histórico de ataques no país, no momento em que o Daesh, autoproclamado Estado Islâmico, reclamou a autoria do atentado em Moscou, mostrando-se ativo.

