Ponte desaba nos EUA e cerca de 20 pessoas estão desaparecidas

Pelo menos 20 pessoas estão sendo procuradas nesta terça-feira (26), depois de terem caído na água quando a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos Estados Unidos, desabou devido ao choque de um navio de grandes dimensões.

Todas as faixas de acesso à ponte foram fechadas em ambas as direções. Francis Scott Key. O tráfego está sendo desviado, informou a Autoridade de Transportes do estado de Maryland, na plataforma X.

Por volta de 1h30 (hora local), uma grande embarcação bateu na ponte, situada na cidade de Baltimore, no leste dos Estados Unidos, incendiou-se antes de afundar, levando vários veículos que passavam na ponte a cair na água, de acordo com vídeo publicado na rede social.

O presidente da Câmara, Brandon M. Scott, e o responsável pela região de Baltimore, Johnny Olszewski Jr., disseram que o pessoal de emergência já estão atuando e que o socorro está sendo prestado.

As equipes de emergência procuram pelo menos 20 pessoas que acreditam ter caído na água, disse o diretor de comunicações do Departamento de Bombeiros de Baltimore, Kevin Cartwright, à agência de notícias Associated Press.

As agências de socorro receberam o alerta à 1h30 (local), relatando que uma embarcação que saía de Baltimore tinha atingido uma coluna da ponte, causando o desmoronamento. Vários veículos passavam pela ponte na hora do acidente, incluindo um do tamanho de um trator-reboque.

"O nosso objetivo neste momento é tentar resgatar e recuperar essas pessoas", disse Cartwright, acrescentando que ainda é cedo para saber quantas pessoas foram atingidas.

Cartwright disse ainda que parece haver "alguma carga ou retentores pendurados na ponte", criando condições inseguras e instáveis, e que as equipes de emergência estão operando com prudência.

"Esta é uma emergência terrível", afirmou.

A ponte Francis Scott Key foi inaugurada em 1977.

