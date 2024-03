Treinador do Real Madrid pede tolerância zero contra racismo na LaLiga

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, pediu uma política de tolerância zero contra o recorrente "problema de racismo" da LaLiga, a primeira divisão do futebol espanhol, após novos atos racistas dirigidos ao atacante Vinicius Júnior.

Na quinta-feira (14), Vini Jr pediu à União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), que tome medidas contra os supostos cantos racistas dirigidos a ele por torcedores do Atlético de Madrid e do Barcelona.

O Real Madrid também apresentou queixa ao Ministério Público por crimes de ódio e discriminação, informou o clube LaLiga na sexta-feira.

O jogador brasileiro foi alvo de abusos racistas em diversas ocasiões durante partidas na Espanha, o que levou a uma série de campanhas locais e internacionais, incluindo a criação de um comitê especial antirracismo da Fifa.

"O problema está aí, eu acredito que está. Não vou mudar minha opinião sobre o racismo na LaLiga”, disse Ancelotti aos repórteres na sexta-feira.

Vini Jr. também foi vítima de abuso racial no ano passado, quando jogava no Valencia. Vários jogadores foram presos após esse incidente, e o Valencia baniu quatro pessoas para sempre.

"Acho que o Valencia reagiu muito bem após o episódio (de racismo). São os outros que precisam agir agora. Quando falamos de tolerância zero, é para nós e para todos", disse Ancelotti.

"Acho que é necessário agir e erradicar esses problemas. São coisas muito feias que afetam a todos em nossa sociedade. Os criminosos (que perpetuam o racismo) não deveriam estar nas ruas, deveriam estar em outro lugar."

O Brasil jogará um amistoso contra a Espanha no Estádio Santiago Bernabeu, no dia 26 deste mês, como parte de uma campanha antirracismo em apoio ao atacante do Real Madrid.

