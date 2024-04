Irã diz que está pronto para lidar com qualquer ataque israelense

O Irã afirmou nesta quarta-feira (17) que suas Forças Armadas estão prontas para enfrentar qualquer ataque de Israel. Força Aérea diz que está preparada para ação.

O comandante da Marinha do Irã, almirante Shahram Irani, informou que está escoltando navios comerciais iranianos para o Mar Vermelho.

O Irã fez o primeiro ataque direto a Israel no último fim de semana, em retaliação a suposto ataque israelense a um complexo diplomático iraniano em Damasco, em 1º de abril.

Israel disse que vai revidar e seu gabinete de guerra se reuniu nessa quarta-feira para discutir opções.

"Qualquer ataque do regime sionista (Israel) em nosso solo será tratado com resposta severa", disse o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, durante desfile para comemorar o Dia do Exército, informou a mídia estatal.

O comandante da Força Aérea da República Islâmica do Irã advertiu, no mesmo evento, que seus aviões de guerra, incluindo os Sukhoi-24 de fabricação russa, estão em seu "melhor estado de preparação" para combater qualquer ataque israelense.

"Temos total prontidão em todos os campos, incluindo cobertura aérea e bombardeiros, e estamos preparados para qualquer operação", disse o general Amir Vahedi.

Um ataque direto às bases da Guarda Revolucionária ou às instalações de pesquisa nuclear no Irã é uma das opções que Israel tem para contra-atacar. Alvos fora do Irã também são uma possibilidade.

"A Marinha está realizando uma missão para escoltar os navios comerciais iranianos para o Mar Vermelho e nossa fragata Jamaran está presente no Golfo de Áden com esse objetivo", afirmou Irani.

Teerã está pronta para escoltar embarcações de outros países, acrescentou.

O Mar Vermelho tem sofrido problemas na navegação com destino a Israel devido aos ataques dos houthis do Iêmen, alinhados ao Irã.

Em 13 de abril, a Guarda Revolucionária do Irã apreendeu o MSC Aries, um navio de contêineres de bandeira portuguesa no Estreito de Ormuz que Teerã diz estar ligado a Israel.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.