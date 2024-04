Leste da Ucrânia está sob forte ataque russo, diz chefe do Exército

O chefe do Exército da Ucrânia disse, neste sábado (13), que a situação na Região Leste do país piorou nos últimos dias, à medida que a Rússia intensificou os ataques blindados e as batalhas pelo controle de uma vila a oeste da cidade devastada de Bakhmut.

A declaração do coronel Oleksandr Syrskyi, mais de dois anos depois da invasão da Rússia, refletiu o clima sombrio em Kiev, já que a ajuda militar fundamental dos Estados Unidos que Kiev esperava receber meses atrás está presa no Congresso.

O coronel Syrskyi disse que viajou para a região para estabilizar a área, enquanto grupos de agressores russos usavam tanques e veículos blindados, aproveitando-se do clima seco e quente, o que torna a manobra mais fácil.

“A situação na Região Leste ficou consideravelmente mais tensa nos últimos dias. Isso está ligado, principalmente, à significativa ativação de ação ofensiva por parte do inimigo após as eleições presidenciais na Rússia”, escreveu Syrskyi no aplicativo Telegram.

Desde que o presidente Vladimir Putin foi reeleito em um pleito realizado em meados de março, a Rússia intensificou os ataques à Ucrânia e desencadeou três ofensivas aéreas massivas ao seu sistema energético do país, destruindo centrais elétricas e subestações.

A desaceleração da assistência militar vinda do Ocidente deixou a Ucrânia mais exposta a ataques aéreos e fortemente desarmada no campo de batalha. Kiev tem feito apelos cada vez mais desesperados por fornecimento de mísseis de defesa aérea nas últimas semanas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo