Afeganistão: ataque reivindicado pelo Estado Islâmico deixa 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas foram mortas e seis ficaram feridas em um ataque feito por homens armados na região central do Afeganistão, informou a administração do Talibã nesta sexta-feira (13).

O grupo militante Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque de ontem na província de Daykundi, mas não forneceu provas. A maioria das pessoas nessa área, considerada uma das províncias mais seguras, é muçulmana xiita.

"Enquanto compartilhamos nossa profunda tristeza com as vítimas inocentes do incidente, também estamos fazendo sérios esforços para procurar os perpetradores corruptos desse ato e levá-los à Justiça", disse o porta-voz do Taliban, Zabihullah Mujahid, em comunicado.

O Estado Islâmico-Khurasan, um afiliad local do Estado Islâmico, sediado no Oriente Médio, tem travado uma insurgência contra o Talibã, que é visto como seu inimigo.

As autoridades do Talibã afirmam que, em sua maioria, esmagaram o grupo, mesmo que ele continue a realizar ataques no Afeganistão.

