Equador anuncia apagão elétrico nacional para a noite de quarta-feira

O Equador vai implementar um apagão nacional para manutenção do sistema elétrico do país durante a noite de quarta-feira (18), das 22h (horário local) até as 6h de quinta, informou o governo em comunicado neste domingo. O período corresponde ao intervalo entre 0h e 8h de quinta-feira no Brasil.

A medida tem como objetivo a "manutenção preventiva" no Sistema Nacional de Transmissão e na rede de distribuição de energia, disse o comunicado. O trabalho na área de transmissão custará cerca de US$ 1,19 milhão, enquanto a manutenção na distribuição custará cerca de US$ 1 milhão.

O corte de energia ocorre no momento em que o Equador enfrenta grave seca que afeta as represas hidrelétricas, que fornecem a maior parte da energia do país.

"Este cronograma foi escolhido com senso de responsabilidade, com o objetivo de não afetar a vida cotidiana dos equatorianos e a produtividade do país", disse o comunicado, divulgado pelo gabinete do presidente Daniel Noboa.

A administração de Noboa já determinou cortes de energia em períodos de escassez.

Em junho, autoridades atribuíram a interrupção do fornecimento em todo o país a linhas de transmissão defeituosas e à manutenção insuficiente.

