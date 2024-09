Israel bombardeia Líbano após explosões de rádios

Israel bombardeou o sul do Líbano na quinta-feira (19) e disse que havia frustrado um plano de assassinato apoiado pelo Irã, um dia após as explosões de rádios do Hezbollah que vieram na sequência de explosões de pagers com armadilhas, colocando os inimigos em direção à guerra.

Os sofisticados ataques a equipamentos de comunicação usados pelo grupo armado Hezbollah, apoiado pelo Irã, semearam a desordem no Líbano e são cada vez mais vistos como prenúncio de um retorno à guerra total, travada pela última vez há 18 anos.

Rádios portáteis usados pelo Hezbollah foram detonados na quarta-feira no sul do Líbano, no dia mais letal do país desde o início dos combates transfronteiriços entre os militantes e Israel, paralelamente à guerra de Gaza, há quase um ano.

No dia anterior, centenas de pagers - usados pelo Hezbollah para evitar a vigilância por telefone celular - explodiram ao mesmo tempo, matando 12 pessoas, incluindo duas crianças, e ferindo cerca de 3 mil pessoas.

Israel não comentou diretamente sobre os ataques, mas várias fontes de segurança disseram que foram realizados por sua agência de espionagem Mossad.

Israel afirma que seu conflito com o Hezbollah, assim como a guerra em Gaza contra o Hamas, faz parte de um confronto regional mais amplo com o Irã, que patrocina ambos os grupos, bem como movimentos armados na Síria, no Iêmen e no Iraque.

Na quinta-feira, as forças de segurança israelenses anunciaram que um empresário israelense foi preso no mês passado após participar de pelo menos duas reuniões no Irã, onde discutiu o assassinato do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do ministro da defesa ou do chefe da agência de espionagem Shin Bet. Na semana passada, a Shin Bet descobriu o que, segundo ela, era um plano do Hezbollah para assassinar o ex-ministro da Defesa Moshe Ya'alon.

Israel foi acusado de assassinatos, incluindo explosões em Teerã que mataram o líder do Hamas e em um subúrbio de Beirute que matou um comandante sênior do Hezbollah com poucas horas de diferença, em julho.

Apesar dos acontecimentos dos últimos dias, um porta-voz da missão de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no sul do Líbano disse que a situação ao longo da fronteira "não mudou muito em termos de troca de disparos entre as partes".

"Houve uma intensificação na semana passada. Esta semana está mais ou menos na mesma. Ainda há troca de fogo. Ainda é preocupante, ainda é preocupante, e a retórica é alta", afirmou o porta-voz, Andrea Tenenti, à Reuters.

Israel e o Hezbollah têm trocado disparos na fronteira entre Israel e Líbano, paralelamente à guerra que Israel tem travado em Gaza contra o Hamas, o grupo militante palestino cujos combatentes atacaram Israel em 7 de outubro.

Dezenas de milhares de pessoas tiveram que fugir da área de fronteira entre Israel e Líbano em ambos os lados. Netanyahu prometeu na quarta-feira devolver os israelenses retirados "com segurança para suas casas".

Durante a noite, jatos e artilharia israelenses atingiram vários alvos no sul do Líbano, informaram os militares de Israel.

Os militares disseram que os ataques aéreos atingiram alvos do Hezbollah em Chihine, Tayibe, Blida, Meiss El Jabal, Aitaroun e Kfarkela no sul do Líbano, além de uma instalação de armazenamento de armas do Hezbollah na região de Khiam.

A mídia israelense informou que vários civis israelenses foram feridos por mísseis antitanque disparados do Líbano, mas não houve confirmação oficial.