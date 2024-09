Pagers do Hezbollah explodem, matam 8 e ferem 2,7 mil no Líbano

Pelo menos oito pessoas morreram e cerca de 2.750 ficaram feridas quando pagers de integrantes do Hezbollah e seus associados explodiram em todo o Líbano. Entre as vítimas estão combatentes e médicos do grupo, além do embaixador do Irã no Líbano.

Pagers são dispositivos eletrônicos usados para contactar pessoas através de uma rede de telecomunicações.

O Hezbollah acusou Israel pela ação, dizendo que o país receberá “a punição que merece”.

Falha na segurança

Um representante do Hezbollah, falando sob condição de anonimato, afirmou que a detonação dos pagers foi a "maior falha de segurança" a que o grupo foi submetido em quase um ano de guerra com Israel.

Um jornalista da agência de notícias Reuters viu ambulâncias correndo pelos subúrbios ao sul da capital do Líbano, Beirute, em meio a um pânico generalizado. Os moradores disseram que as explosões estavam ocorrendo 30 minutos após as primeiras explosões.

Grupos se amontoaram na entrada de prédios para checar pessoas conhecidas que poderiam ter sido feridas. A mesma fonte acrescentou que dispositivos também estavam explodindo no sul do Líbano.

Não houve comentário imediato das Forças Armadas israelenses, que vêm trocando disparos com o Hezbollah desde outubro passado, paralelamente à guerra de Gaza.