Peru declara estado de emergência em regiões com incêndios florestais

A presidente peruana, Dina Boluarte, decretou nesta quarta-feira (18) estado de emergência nas três regiões mais afetadas pelos devastadores incêndios florestais que queimam territórios andino e amazônico e deixaram 16 mortos.

As regiões no norte com densa florestas do Amazonas, San Martín e Ucayali vão estar sob as novas medidas emergenciais, disse ela, ao atender a demanda das autoridades locais por mais recursos para enfrentar as chamas.

Incêndios florestais são frequentes no Peru entre os meses de agosto e novembro, em grande parte pela queima da pastagem seca para expandir a terra cultivável e, em alguns casos, por posseiros, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente.

O primeiro-ministro peruano pediu, na última segunda-feira (16), que as pessoas parassem de queimar as pastagens enquanto milhares de hectares estavam sendo engolidos pelas chamas.

O governador de Ucayali pediu o auxílio de aeronaves militares para apoiar os bombeiros e voluntários na tarefa de apagar os incêndios que chegaram a territórios de difícil acesso e que estão destruindo as produções de palma e cacau da região.

Dado de satélite da agência espacial brasileira no início deste mês mostrou recorde de 346.112 incêndios em toda América do Sul, ultrapassando o recorde registrado em 2007 de 345.322, em uma série histórica iniciada em 1998.

*É proibida a reprodução deste conteúdo