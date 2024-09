Reforma na China aumentará idade para aposentadoria a partir de 2025

A China vai aumentar a idade de aposentadoria a partir de janeiro de 2025. O país tem atualmente uma das menores idades para que trabalhadores se aposentem, dentre as principais economias mundiais.

A mudança será gradual e deverá ocorrer ao longo de 15 anos. A idade de aposentadoria para os homens passará dos 60 para os 63 anos.

No caso das mulheres, a idade atualmente é de 50 anos, para trabalhos mais pesados, e 55 anos, para outras profissões.

Com o aumento da expectativa média de vida e a diminuição da força de trabalho no país, várias as províncias registram déficit orçamentários no que se refere a pensão.

A idade de aposentadoria para mulheres passará para 55 e 58 anos, conforme as funções que desempenhem.

Estas novas regras vão permitir ainda que os trabalhadores possam adiar a aposentadoria caso cheguem a um acordo com os patrões.

A decisão do principal órgão legislativo da China foi divulgada nesta sexta-feira (13) pela agência de notícias Xinhua. O objetivo da medida é lidar com a força de trabalho cada vez menor e seu impacto na economia.

O aumento da idade de aposentadoria surge no momento em que a expectativa de vida média no país vem aumentando consideravelmente. Em 2021, a expectativa era de 78 anos. Espera-se que, em 2050, ultrapasse os 80 anos.

Os dados demográficos mostram que a China tem uma população cada vez mais envelhecida.

Desde o início da semana, os órgãos de comunicação estatais foram preparando o país para a mudança.

"Esta reforma vai se adaptar à situação objetiva, que é o aumento generalizado da expectativa de vida e do número de anos de educação no nosso país", lia-se no Diário do Povo, órgão do Partido Comunista Chinês.

